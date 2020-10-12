Правозащитник сообщил о новых увлечениях Ефремова в СИЗО

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов играет в СИЗО в настольный теннис и отвечает на письма. Об этом РБК рассказал правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Михаил Ефремов получил возможность заниматься настольным теннисом в СИЗО. <…> Помимо этого, актер готовится к апелляции, которая состоится 20 октября, а также активно отвечает на письма, которые сотнями практически ежедневно ему приходят», — сообщил он.

По словам правозащитника, ракетки для настольного тенниса Ефремову передали родственники. Согласно правилам внутреннего распорядка, играть в пинг-понг он может только со своими сокамерниками. За отдельную плату их по очереди выводят в спортивный зал.

Ранее сестра актера рассказала, что Ефремов читает своим сокамерникам пьесу «Пар», которую специально для него написал актер Иван Охлобыстин. Она также отметила, что артист чувствует себя хорошо.