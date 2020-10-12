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Авария с участием Ефремова ,  
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Правозащитник сообщил о новых увлечениях Ефремова в СИЗО

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов играет в СИЗО в настольный теннис и отвечает на письма. Об этом РБК рассказал правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Михаил Ефремов получил возможность заниматься настольным теннисом в СИЗО. <…> Помимо этого, актер готовится к апелляции, которая состоится 20 октября, а также активно отвечает на письма, которые сотнями практически ежедневно ему приходят», — сообщил он.

Сестра Ефремова описала жизнь актера в СИЗО
Общество
Михаил Ефремов

По словам правозащитника, ракетки для настольного тенниса Ефремову передали родственники. Согласно правилам внутреннего распорядка, играть в пинг-понг он может только со своими сокамерниками. За отдельную плату их по очереди выводят в спортивный зал.

Ранее сестра актера рассказала, что Ефремов читает своим сокамерникам пьесу «Пар», которую специально для него написал актер Иван Охлобыстин. Она также отметила, что артист чувствует себя хорошо.

Пресненский суд направил дело Ефремова на апелляцию в Мосгорсуд
Общество
Михаил Ефремов

Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Управляя автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, артист выехал на встречную полосу и столкнулся в фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. На следующий день мужчина умер в больнице от полученных травм.

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Спустя три месяца Пресненский районный суд приговорил актера в восьми годам колонии общего режима. Сейчас он находится в СИЗО №5 УФСИН России, более известном как «Водник».

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