В Киргизии заявили о неизменности соглашения с Россией по военной базе

Военная база «Кант» (Фото: Минобороны РФ)

Киргизия не намерена пересматривать соглашение с Россией по поводу российской военной базы «Кант» на территории республики. Об этом в ходе пресс-конференции заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, передает 24.kg.

В ходе пресс-конференции Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии. «Мы продолжим тесные отношения с Россией», — добавил он.

В феврале в российском Министерстве обороны сообщили, что на базе планируют разместить средства противовоздушной обороны (ПВО) и подразделение беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны планирует реконструкцию объектов инфраструктуры базы.

Российская авиабаза «Кант» действует на территории республики с октября 2003 года, она расположена в Чуйской области Киргизии. На ней базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. База входит в состав Центрального военного округа России.