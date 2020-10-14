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Протесты в Киргизии ,  
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В Киргизии заявили о неизменности соглашения с Россией по военной базе

Военная база&nbsp;&laquo;Кант&raquo;
Военная база «Кант» (Фото: Минобороны РФ)

Киргизия не намерена пересматривать соглашение с Россией по поводу российской военной базы «Кант» на территории республики. Об этом в ходе пресс-конференции заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, передает 24.kg.

В ходе пресс-конференции Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии. «Мы продолжим тесные отношения с Россией», — добавил он.

В феврале в российском Министерстве обороны сообщили, что на базе планируют разместить средства противовоздушной обороны (ПВО) и подразделение беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны планирует реконструкцию объектов инфраструктуры базы.

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Авиабаза &laquo;Кант&raquo;

Российская авиабаза «Кант» действует на территории республики с октября 2003 года, она расположена в Чуйской области Киргизии. На ней базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. База входит в состав Центрального военного округа России.

В феврале 2019 года посол Киргизии в России заявил, что в стране может быть открыта еще одна российская военная база. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что впервые слышит о такой инициативе, но готов к ее обсуждению.

Садыр Жапаров стал премьером в результате протестов после парламентских выборов в стране. Парламент утвердил Жапарова в должности со второго раза, поскольку в первый раз президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент постановление об утверждении состава и структуры правительства, признав его нелегитимным. В киргизском парламенте 120 мест, для утверждения на должность требуется 61 голос. 14 октября за Жапарова проголосовали 83 депутата.

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