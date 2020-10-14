Голикова назвала сроки клинических испытаний третьей вакцины от COVID-19

Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН начнутся 19 октября, а закончатся к декабрю. Об этом сообщила на совещании с президентом России и членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводятся на сайте Кремля.

«19 октября стартует вторая фаза (клинических испытаний), в рамках которой будут иммунизировано еще 285 добровольцев», — сказала Голикова. Она отметила, что клинические испытания этой вакцины будут завершены к декабрю.

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