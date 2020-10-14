Голикова сообщила о самочувствии после прививки вакциной от COVID-19

Татьяна Голикова (Фото: council.gov.ru)

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина рассказала о своем самочувствии после прививки российской вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19. Слова Голиковой приводятся на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, мы с Анной Юрьевной [Поповой] сделали [прививки] даже не в рамках 40 тыс., а в рамках проведения клинических исследований, то есть на первой и второй фазе, для того чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины», — сказала Голикова.

По ее словам, ни на первом, ни на втором этапе введения вакцины, ни у нее, ни у главы Роспотребнадзора не было побочных явлений. «В процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали», — сказала вице-премьер.

Вице-премьер также заявила об отсутствии температуры после вакцинации. «И я хочу сказать, что у всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе, температура не поднималась», — добавила Голикова.

О том, что Голикова и Попова сделали прививки от коронавируса, Путин сообщил 6 октября. Ранее прививки сделали министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие.

Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в середине августа текущего года. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

14 октября российский президент сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработали специалисты новосибирского центра «Вектор».

По словам Путина, третья вакцина от коронавируса, над которой работает научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, уже «на подходе».



