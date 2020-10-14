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Пандемия коронавируса ,  
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ФМБА запатентовало препарат для лечения коронавируса

Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) разработало и запатентовало лекарство на основе механизма РНК-интерференции, уничтожающее коронавирус в организме заболевшего человека. Об этом говорится в сообщении ФМБА, поступившем в РБК.

«Препарат специфически выключает активность коронавируса SARS-CoV-2 и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания», — пояснило агентство.

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Новое средство является комбинацией синтетических микро-РНК. Они специфически связываются с геномной РНК коронавируса по принципу комплементарности. В результате подавляется репликация (размножение) коронавируса в организме.

Как указала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, в перспективе препарат будет выпускаться в двух формах: для профилактики коронавируса после опасного контакта предусмотрены капли в нос, а в случае заражения — ингаляционная форма.

Одним из ключевых требований было создание лекарства, которое обладало бы противовирусным эффектом не ниже существующих, но не вызывало бы «общетоксических эффектов».

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Экспериментальное средство успешно прошло доклинические испытания на животных. «Важной задачей сейчас является организация клинических исследований нового препарата. Для получения разрешения на их проведение ФМБА России обратится в Министерство здравоохранения», — сказала Скворцова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что правительство включило часть препаратов от коронавирусной инфекции в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сейчас регистрируются предельно допустимые цены на такие лекарства.

В сентябре Минздрав назвал шесть препаратов, которые можно применять для лечения коронавируса: «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), препараты интерферона-альфа, «Ремдесивир» и «Умифеновир». Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак говорил РБК, что единственным средством от коронавируса в России, которое «хоть как-то воздействует» на него, являются лекарства с действующим веществом фавипиравир.

Российский аналог «Фавипиравира» — «Авифавир» — стал первым в стране препаратом, разрешенным для лечения COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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ФМБА коронавирус лекарство COVID-19
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