ФМБА запатентовало препарат для лечения коронавируса

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Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) разработало и запатентовало лекарство на основе механизма РНК-интерференции, уничтожающее коронавирус в организме заболевшего человека. Об этом говорится в сообщении ФМБА, поступившем в РБК.

«Препарат специфически выключает активность коронавируса SARS-CoV-2 и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания», — пояснило агентство.

Новое средство является комбинацией синтетических микро-РНК. Они специфически связываются с геномной РНК коронавируса по принципу комплементарности. В результате подавляется репликация (размножение) коронавируса в организме.

Как указала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, в перспективе препарат будет выпускаться в двух формах: для профилактики коронавируса после опасного контакта предусмотрены капли в нос, а в случае заражения — ингаляционная форма.