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Минфин США ввел новые санкции против россиян

Под ограничения попали лица и компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. По версии США, он вмешивался в американские выборы. На этот раз санкции наложили на граждан, действовавших от имени Пригожина в ЦАР
Фото:Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев России, а также семь организаций из России и Финляндии, говорится на сайте министерства.

Санкции нацелены на лица и компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы и кибератаках.

Очередной виток ограничений направлен на противодействие «сети Пригожина» в Центральной Африканской Республике (ЦАР). «Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — цитирует Минфин главу ведомства Стивена Мнучина.

Среди попавших под санкции петербуржцы Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин; проживающие в Центральной Африканской Республике Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов, а также гражданин Финляндии Никита Ковалевский. Сытый, Ходотов и Кузин называются Минфином США непосредственным сотрудниками Пригожина, работающими в ЦАР с 2017 года.

Под санкции попали также связанные с россиянами компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, зарегистрированные в Финляндии по одному адресу; Lobaye Invest из ЦАР; ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Санкт-Петербурга.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Евгений Пригожин попал под американские санкции в 2016 году. В США считают, что он контролирует Агентство интернет-исследований (так называемая фабрика троллей) и ЧВК Вагнера. Сам Пригожин заявлял, что ему «безразличны» санкции Вашингтона, поскольку ни с Америкой, ни с Европой его ничего не связывает.

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После этого США неоднократно включали в санкционные списки лиц, связанных с бизнесменом. В сентябре 2020 года под санкции попал россиянин Артем Лифшиц, участвовавшего, по мнению Вашингтона, в проекте «Лахта» по предполагаемому вмешательству в выборы президента США и внутреннюю политику страны.

Автор
Михаил Котляр
санкции США Россия
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