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Президент Киргизии отправил в отставку главу Генштаба Вооруженных сил

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: president.kg)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы об увольнении с поста начальника Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиева и назначении на его место бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Омуралиев возглавлял Министерство обороны Киргизии с 2011 по 2014 год.

В 2014 году Военная прокуратура провела проверку распределения служебных квартир военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил. Согласно ее итогам, против Омуралиева было возбуждено дело по ст. 304 УК РК (злоупотребление должностным положением) и 305 УК РК (превышение должностных полномочий), писал kg.24.

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Как сообщало «Радио Азаттык», в 2017 году первомайский районный суд Бишкека признал Омуралиева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к штрафу в размере 5 млн сомов (4 891 500 руб.). Он также был лишен звания генерал-майора. Позже, в 2018 году судебная коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда пересмотрела решение и вернула Омураливеву звание, передавал Кnews.

Ранее президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Кубатбека Боронова. Согласно документу, те, кто занимал посты вице-премьеров и министров, продолжат исполнение обязанностей членов правительства до формирования нового состава кабинета министров.

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В Киргизии обострился политический кризис с 5 октября, после объявления предварительных итогов парламентских выборов. Тогда ЦИК сообщила, что в парламент прошли только четыре партии из 16. После этого в стране начались массовые протесты несогласных с результатами голосования, произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Сотни человек пострадали. Позднее ЦИК аннулировала результаты выборов.

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