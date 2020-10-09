Президент Киргизии отправил в отставку главу Генштаба Вооруженных сил

Сооронбай Жээнбеков (Фото: president.kg)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы об увольнении с поста начальника Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиева и назначении на его место бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Омуралиев возглавлял Министерство обороны Киргизии с 2011 по 2014 год.

В 2014 году Военная прокуратура провела проверку распределения служебных квартир военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил. Согласно ее итогам, против Омуралиева было возбуждено дело по ст. 304 УК РК (злоупотребление должностным положением) и 305 УК РК (превышение должностных полномочий), писал kg.24.

Как сообщало «Радио Азаттык», в 2017 году первомайский районный суд Бишкека признал Омуралиева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к штрафу в размере 5 млн сомов (4 891 500 руб.). Он также был лишен звания генерал-майора. Позже, в 2018 году судебная коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда пересмотрела решение и вернула Омураливеву звание, передавал Кnews.