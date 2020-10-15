В Москве впервые за пять дней выявили менее 4 тыс. зараженных COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице за последние 24 часа выявили 3942 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Более 4 тыс. заболевших за сутки в Москве выявили 6 октября (4082 человека). Последний раз подобное количество зараженных зарегистрировали в середине мая. Свыше 4 тыс. заболевших в Москве выявляли в течение пяти дней с 10 октября.

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 1953 пациента. Всего с начала пандемии в столице выздоровели 268,4 тыс. человек. За прошедшие сутки умерли 57 человек, что является наибольшим количеством смертей в регионе. Всего от коронавируса в Москве скончались 5796 человек.

Суточный прирост зараженных в России растет с середины сентября. Накануне в стране впервые выявили более 14 тыс. случаев заражения за 24 часа. До этого три дня подряд в стране регистрировали свыше 13 тыс. заболевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что несмотря на рост количества зараженных, в закрытии предприятий нет необходимости.