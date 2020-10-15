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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 1953 человека

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 1953 человека. Об этом сообщает заместитель мэра Анастасия Ракова. Ее слова приводит оперативный штаб

Всего, по ее словам, за время пандемии в столице от коронавируса вылечились 268,4 тыс. человек.

Как сообщал оперативный штаб накануне, за сутки в Москве умерли 57 человек. Это наибольшее количество смертей, зарегистрированных в течение суток в регионе. Всего с начала пандемии в Москве умерли 5796 человек с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии в столице зарегистрировали более 344 тыс. случаев заражения. Накануне в Москве выявили 4573 новых заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса центра «Вектор», получившей название «ЭпиВакКорона». Она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Первой вакциной стал разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи препарат «Спутник V». Его зарегистрировали 11 августа.

Кроме того, по словам Путина, к регистрации готовится и третья вакцина. Как говорила вице-премьер Татьяна Голикова, клинические испытания препарата, который разрабатывает центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, начнутся 19 октября и завершатся к декабрю.

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