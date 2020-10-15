В Москве от коронавируса вылечились еще 1953 человека

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 1953 человека. Об этом сообщает заместитель мэра Анастасия Ракова. Ее слова приводит оперативный штаб

Всего, по ее словам, за время пандемии в столице от коронавируса вылечились 268,4 тыс. человек.

Как сообщал оперативный штаб накануне, за сутки в Москве умерли 57 человек. Это наибольшее количество смертей, зарегистрированных в течение суток в регионе. Всего с начала пандемии в Москве умерли 5796 человек с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии в столице зарегистрировали более 344 тыс. случаев заражения. Накануне в Москве выявили 4573 новых заболевших.