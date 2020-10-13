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Пандемия коронавируса ,  
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Попова не увидела смысла в ограничении экономики из-за прироста по COVID

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Российские власти не видят необходимости в том, чтобы ограничивать деятельность каких-либо предприятий и отдельных секторов экономики из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом COVID-19 и летальных исходов от этой инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).

«Этот опыт работы системы в целом для населения всей страны, для населения целого ряда других стран <...> позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно», — сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что в России и мире наблюдается прирост заболевших коронавирусом, речи о блокировании экономики и приостановлении каких-либо предприятий на территории страны не идет. «Потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — отметила Попова.

Как сообщила глава Роспотребнадзора, уровень охвата населения ПЦР-тестированием на COVID-19 не снижался даже летом. Сейчас в российских регионах делается не менее 155 тестов на 100 тыс. человек в сутки в каждом населенном пункте, что является очень высоким показателем, считает Попова.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
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