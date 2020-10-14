Эпидемиолог предупредил об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией

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Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции нельзя скрывать свои болезни, это может привести к нежелательным побочным эффектам. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«Бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания», — указал он.

По словам Горелова, делать это «однозначно нельзя».

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