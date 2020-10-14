Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Кипрский суд заморозил принадлежащие Baring Vostok акции «Восточного» Финансы, 08:12 WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков Политика, 08:11 Суд арестовал новые счета по делу Абызова Общество, 08:08 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 08:01 Власти создадут общедоступную карту лесов России Экономика, 08:00 Эпидемиолог предупредил об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией Общество, 07:59 В РАН оценили испытания вакцины центра Чумакова от COVID-19 Общество, 07:55 Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России РБК и SAP, 07:30 Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ Технологии и медиа, 07:00 Тренд или фейк: в какое будущее можно попасть уже сейчас РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 06:40 Во Владивостоке учеников 107 классов перевели на удаленку Общество, 06:02 Уралвагонзавод не нашел покупателей вагонов на 2021 год Бизнес, 06:00 В Еврейской автономии продлили ограничения из-за COVID-19 Общество, 05:46 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 05:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эпидемиолог предупредил об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции нельзя скрывать свои болезни, это может привести к нежелательным побочным эффектам. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«Бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания», — указал он.

По словам Горелова, делать это «однозначно нельзя».

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter