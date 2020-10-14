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Вакцину «Вектора» от коронавируса введут в гражданский оборот 1 января

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Зарегистрированную вакцину от коронавируса новосибирского центра «Вектор» планируют ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года. Это следует из данных государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава России.

«Срок введения в гражданский оборот — 1 января 2021 года», — говорится в реестре.

Появилась инструкция вакцины от COVID-19 центра «Вектор»
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Также была опубликована инструкцию по применению вакцины. Препарат представляет собой суспензию белого цвета, которая при отстаивании разделяется на два слоя: бесцветную прозрачную жидкость и осадок белого цвета. Также как и «Спутник V», вакцина от центра «Вектор» вводится в два этапа. Среди побочных эффектов вакцины упоминаются боль в месте введения и повышение температуры.

Среди противопоказаний вакцины упомянуты гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые формы аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также злокачественные заболевания и новообразования. Препарат можно применять только в медицинских условиях.

Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19
Общество
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О регистрации вакцины 14 октября объявил президент России Владимир Путин. Вакцина получила название «ЭпиВакКорона». В отличие от первой отечественной вакцины, вакцина от «Вектора» не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса.

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О регистрации 11 октября первой вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, также объявил Путин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус вакцина COVID-19
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