Вакцину «Вектора» от коронавируса введут в гражданский оборот 1 января

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Зарегистрированную вакцину от коронавируса новосибирского центра «Вектор» планируют ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года. Это следует из данных государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава России.

«Срок введения в гражданский оборот — 1 января 2021 года», — говорится в реестре.

Также была опубликована инструкцию по применению вакцины. Препарат представляет собой суспензию белого цвета, которая при отстаивании разделяется на два слоя: бесцветную прозрачную жидкость и осадок белого цвета. Также как и «Спутник V», вакцина от центра «Вектор» вводится в два этапа. Среди побочных эффектов вакцины упоминаются боль в месте введения и повышение температуры.

Среди противопоказаний вакцины упомянуты гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые формы аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также злокачественные заболевания и новообразования. Препарат можно применять только в медицинских условиях.