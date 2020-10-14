СК назвал спланированным убийство рэпера Картрайта его женой
Убийство украинского рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, чье расчлененное тело нашли летом в Петербурге, было заранее спланировано его женой. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по городу.
Следователи собрали достаточную доказательную базу, которая свидетельствует о том, что супруга музыканта заранее спланировала его убийство, отметили в СК.
«Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления», — говорится в сообщении.
Кроме того, установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины в квартире находилась мать обвиняемой.
В рамках расследования уголовного дела 14 октября следственно-оперативная группа провела обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой. Это связано с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия.
Расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге в конце июля.
Следствие обвинило в убийстве жену рэпера Марину Кохал. Как сообщили в СК, причиной убийства стал конфликт на почве неприязненных отношений. При этом сама Кохал утверждала, что Картрайт умер от передозировки наркотиками, и она расчленила его тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти. Свою вину она не признала. Суд заключил ее в СИЗО.
В сентябре ей продлили срок содержания в СИЗО до 30 октября. У Юшко остался ребенок, его передали родственникам погибшего.