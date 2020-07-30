Ребенка умершего рэпера Энди Картрайта передали родственникам

Ребенка украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, передали родственникам, сообщил РБК пресс-секретарь петербургской уполномоченной по правам ребенка Анны Митяниной Александр Попейко.

«Ребенок остается под надзором мужа двоюродной сестры матери ребенка. Бабушка обладает доступом к ребенку», — пояснил он.

Попейко также уточнил, что ситуацию контролируют органы опеки Центрального района города.

30 июля в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга полиция обнаружила расчлененное тело гражданина Украины Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Останки лежали в пакетах в холодильнике.