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Ребенка умершего рэпера Энди Картрайта передали родственникам

Ребенка украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, передали родственникам, сообщил РБК пресс-секретарь петербургской уполномоченной по правам ребенка Анны Митяниной Александр Попейко.

«Ребенок остается под надзором мужа двоюродной сестры матери ребенка. Бабушка обладает доступом к ребенку», — пояснил он.

Попейко также уточнил, что ситуацию контролируют органы опеки Центрального района города.

Смерть рэпера из Versus Battle в Петербурге сочли убийством
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Александр Юшко (Энди Картрайт)

30 июля в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга полиция обнаружила расчлененное тело гражданина Украины Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Останки лежали в пакетах в холодильнике.

Задержанная на месте сожительница рэпера Марина Кохал сообщила адвокату, что Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Женщина пояснила, что не хотела, чтобы публика узнала о причинах смерти артиста, поэтому решила расчленить и скрыть тело.

Следователи завели уголовное дело об убийстве.

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Теги: убийство, Санкт-Петербург, новости, рэпер
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