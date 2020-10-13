Участвовавший в лечении Навального омский врач уволился

Анатолий Калиниченко (слева) (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Заместитель главного врача больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко, куда был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный в Омске, заявил о своем переходе на работу в частную клинику, сообщает местное издание NGS55.ru.

По словам врача, он уже давно готовился к увольнению, но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и Навальным «пришлось задержаться».

«Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — добавил он.

В период нахождения Навального в омской больнице Калиниченко занимался коммуникацией с врачами санавиации ФРГ, а также контролировал транспортировку оппозиционера до борта немецкого самолета, сообщает издание.