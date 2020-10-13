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Отравление Навального ,  
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Участвовавший в лечении Навального омский врач уволился

Анатолий Калиниченко (слева)
Анатолий Калиниченко (слева) (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Заместитель главного врача больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко, куда был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный в Омске, заявил о своем переходе на работу в частную клинику, сообщает местное издание NGS55.ru.

По словам врача, он уже давно готовился к увольнению, но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и Навальным «пришлось задержаться».

«Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — добавил он.

Лечившие Навального омские врачи сообщили об угрозах в свой адрес
Общество
Анатолий Калиниченко

В период нахождения Навального в омской больнице Калиниченко занимался коммуникацией с врачами санавиации ФРГ, а также контролировал транспортировку оппозиционера до борта немецкого самолета, сообщает издание.

В пресс-службе минздрава Омской области РБК увольнение врача подтвердили. «Эта информация соответствует действительности», — сообщили в министерстве.

После транспортировки Навального в Берлин Калиниченко заявил, что в социальных сетях в его адрес поступили «десятки угроз». По его словам, угрозы не повлияли на качество лечения Навального. «Мы лечили человека. Он (Навальный. — РБК) в этом не виноват», — говорил врач. Также Калиниченко отмечал, что никакого давления на медиков никто не оказывал и никакой диагноз ни с кем не согласовывался.

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Навальный прокомментировал диагноз главного омского токсиколога
Общество
Алексей Навальный

Навальный попал в больницу скорой медицинской помощи № 1 в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Главврач больницы Александр Мураховский заявил, что ухудшение самочувствия оппозиционера связанно с нарушением обмена веществ. Через несколько дней Навального перевезли для лечения в берлинскую клинику «Шарите». Там врачи заявили, что политик мог быть отравлен веществом из группы активных ингибиторов холинэстеразы. Главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев назвал диагноз немецких коллег фантастикой. Позже лаборатория бундесвера сообщила, что в организме политика найдены следы яда группы «Новичок». Выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Омский врач оценил выводы зарубежных экспертов об отравлении Навального
Общество
Александр Сабаев

Навального выписали из клиники 23 сентября. В интервью журналу Der Spiegel он заявил, что омские врачи повели себя хуже, чем агенты разведки, для которых убийство является профессией. В ответ медицинское сообщество Омска опубликовало открытое письмо, в котором выразило несогласие с мнением Навального в части «неоказания ему адекватной медицинской помощи». В письме говорится, что «сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь».

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