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Отравление Навального ,  
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Лечившие Навального омские врачи сообщили об угрозах в свой адрес

Анатолий Калиниченко
Анатолий Калиниченко (Фото: ilya_shepelin / Twitter)

Десятки угроз поступили в адрес Анатолия Калиниченко, заместителя главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили политика Алексея Навального. Об этом медик рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

«Мне как активному пользователю соцсетей поступили десятки угроз лично в мой адрес, лично моей семье, моим детям», — сказал Калиниченко.

По словам медика, угрозы не повлияли на качество лечения Навального. «Мы лечили человека. Он (Навальный) в этом не виноват», — добавил врач.

Главврач омской больницы Александр Мураховский в свою очередь заявил, что лично ему никто не угрожал, но в приемную поступало множество звонков. «Может, 1 тыс. звонков поступило», — сказал он в ответ на вопрос об угрозах.

Омский врач заявил об отсутствии давления на него при лечении Навального
Общество
Анатолий Калиниченко (справа)

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет экстренно сел в Омске. Политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Соратники оппозиционера уверены, что его отравили.

В то же время врачи омской больницы исключают версию отравления, говоря о том, что в организме Навального не было обнаружено следов яда. По данным медиков, резкое ухудшение самочувствия оппозиционера могло быть вызвано нарушением обмена веществ. При этом врач, у которой обычно наблюдается Навальный, заявила, что нарушение обмена веществ — это состояние, а не диагноз, и оно может сопровождать большое количество заболеваний.

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С субботу, 22 августа, Навального перевезли на лечение в Германию. Он находится в берлинской клинике «Шарите».

Теги: Алексей Навальный, врачи
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