Лечившие Навального омские врачи сообщили об угрозах в свой адрес

Анатолий Калиниченко (Фото: ilya_shepelin / Twitter)

Десятки угроз поступили в адрес Анатолия Калиниченко, заместителя главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили политика Алексея Навального. Об этом медик рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

«Мне как активному пользователю соцсетей поступили десятки угроз лично в мой адрес, лично моей семье, моим детям», — сказал Калиниченко.

По словам медика, угрозы не повлияли на качество лечения Навального. «Мы лечили человека. Он (Навальный) в этом не виноват», — добавил врач.

Главврач омской больницы Александр Мураховский в свою очередь заявил, что лично ему никто не угрожал, но в приемную поступало множество звонков. «Может, 1 тыс. звонков поступило», — сказал он в ответ на вопрос об угрозах.