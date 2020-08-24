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Омский врач заявил об отсутствии давления на него при лечении Навального

Анатолий Калиниченко (справа)
Анатолий Калиниченко (справа) (Фото: ilya_shepelin / Twitter)

При лечении политика Алексея Навального, госпитализированного в Омске 20 августа, никто не оказывал давление на медиков. Об этом заявил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает «Интерфакс».

«Ни один диагноз я ни с кем не согласовывал. Никакого давления не было», — сказал Калиниченко.

В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что «никакого влияния на лечение пациента не было и быть не могло». По его словам, все решения насчет Навального медики принимали коллегиально, и в каждом консилиуме участвовали до десяти врачей из разных учреждений.

При этом он не смог объяснить причину нахождения в своем кабинете силовиков в штатском, о которых сообщали СМИ. Врач заявил, что не знает, кто эти люди и чем они занимались.

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Мураховский добавил, что омские врачи спасли жизнь Навального, и «в этом сомневаться нельзя».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу клиники Charite.

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Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Он впал в кому. Соратники Навального утверждают, что его отравили, в то время как медики из омской больницы исключают эту версию. Врачи ссылаются на то, что в организме Навального не было обнаружено следов яда.

Как сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, в реанимации омской больницы было много полицейских, которые пытались взять у врача объяснение. По словам Ярмыш, когда врач увидел ее коридоре, он сказал, что «некоторые вещи конфиденциальны», и увел полицейских в другую комнату.

Оппозиционера вывезли на лечение в Германию 22 августа. Он находится в берлинской клинике Charite.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Омск
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