Омский врач заявил об отсутствии давления на него при лечении Навального

Анатолий Калиниченко (справа) (Фото: ilya_shepelin / Twitter)

При лечении политика Алексея Навального, госпитализированного в Омске 20 августа, никто не оказывал давление на медиков. Об этом заявил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает «Интерфакс».

«Ни один диагноз я ни с кем не согласовывал. Никакого давления не было», — сказал Калиниченко.

В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что «никакого влияния на лечение пациента не было и быть не могло». По его словам, все решения насчет Навального медики принимали коллегиально, и в каждом консилиуме участвовали до десяти врачей из разных учреждений.

При этом он не смог объяснить причину нахождения в своем кабинете силовиков в штатском, о которых сообщали СМИ. Врач заявил, что не знает, кто эти люди и чем они занимались.