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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве исключили возможность заражения COVID-19 после прививки

Фото:Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Заразиться самому или заразить других коронавирусом после введения вакцины «Спутник V» невозможно. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, передает ТАСС.

«Конечно, заразиться нельзя», — сказала Драпкина. Специалист добавила, что около 10% из тестировавших вакцину отмечают небольшое повышение температуры, однако других побочных эффектов не регистрировалось.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ранее Центр Гамалеи сообщал о противопоказаниях для вакцинации. Вводить препарат запрещено беременным женщинам и детям. Препарат также противопоказан тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ.

«Спутник V» разрабатывал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 11 августа российский президент Владимир Путин заявил, что «Спутник V» прошел процедуру регистрации, став первой в мире вакциной, получившей такой статус.

Глава Центра Гамалеи не подтвердил случаи заражения COVID после прививок
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще одну вакцину «ЭпиВакКорона» разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что второй этап клинических исследований препарата завершился.

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Как передает ТАСС, в Роспотребнадзоре назвали противопоказаниями к вакцине тяжелые формы аллергии, а также злокачественные заболевания крови и новообразования, острые инфекционные, неинфекционные, а также хронические заболевания во время обострения. «Это стандартные противопоказания. Также, если человек пришел прививаться и у него поднялась температура из-за ОРВИ или других проблем со здоровьем, вакцинацию тоже нужно отложить. Температура упадет, человек почувствует себя нормально — тогда пусть приходит», — отметил в беседе с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вакцину «Вектора» планируют зарегистрировать до 15 октября, а после этого хотят приступить к третьей фазе клинических испытаний. В пресс-службе Роспотребнадзора говорили, что ее пострегистрационные испытания начнутся в ноябре—декабре.

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