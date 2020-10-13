В Минздраве исключили возможность заражения COVID-19 после прививки

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Заразиться самому или заразить других коронавирусом после введения вакцины «Спутник V» невозможно. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, передает ТАСС.

«Конечно, заразиться нельзя», — сказала Драпкина. Специалист добавила, что около 10% из тестировавших вакцину отмечают небольшое повышение температуры, однако других побочных эффектов не регистрировалось.

Ранее Центр Гамалеи сообщал о противопоказаниях для вакцинации. Вводить препарат запрещено беременным женщинам и детям. Препарат также противопоказан тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ.

«Спутник V» разрабатывал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 11 августа российский президент Владимир Путин заявил, что «Спутник V» прошел процедуру регистрации, став первой в мире вакциной, получившей такой статус.