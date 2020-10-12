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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Центра Гамалеи не подтвердил случаи заражения COVID после прививок

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Среди добровольцев, прошедших процедуру вакцинации препаратом «Спутник V», нет заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи, разработавшего вакцину, передает «РИА Новости».

Гинцбург отметил, что привитыми можно считать только тех, кто получил две дозы препарата. Для остальных добровольцев вакцинация пока не завершена. Кроме того, полностью защищенными вакцинированные становятся только на 42-й день после второй прививки, указал он. По словам эпидемиолога, только к этому времени в организме вырабатывается достаточное количество антител.

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«Около двух тысяч уже привиты первой и второй [дозой вакцины]. Среди них нет [инфицированных]», — завил он.

По данным агентства, ранее в Сети появилась информация, что есть достоверные случаи заражения коронавирусом как после первой, так и после второй дозы препарата. Где именно распространялась данная информация, «РИА Новости» не уточнили.

О регистрации «Спутник V» 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Препарат уже поступил в гражданский оборот и проходит третий этап клинических испытаний. В нем принимают участие 40 тыс. добровольцев. Часть из них получат плацебо, а не сам препарат.

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