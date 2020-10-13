Разработчик вакцины от COVID-19 сообщил о коварности коронавируса

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Около 10-15% переболевших COVID-19 в тяжелой форме сталкиваются с коварностью коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем [больше] мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным», — заявил он.

По его словам, коронавирус COVID-19 провоцирует у переболевших в тяжелой форме выработку антител к интерферону — защитному белку, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов. Интерферон, как отметил Гинцбург, блокирует «не то, что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ».

Центр им. Гамалеи совместно с Минобороны занимался разработкой вакцины от коронавируса COVID-19. Она получила название «Спутник V».