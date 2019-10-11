Экс-президент Киргизии Атамбаев не явился на заседание суда

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на заседание по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, фигурантом которого он является. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Слесарев, передает местный портал «24.kj».

«Начальник конвоя сказал, что Алмазбек Шаршенович отказался приезжать в суд. От себя добавлю, что он и раньше говорил, что не собирается участвовать во всем этом беззаконии», — заявил Слесарев. В связи с неявкой экс-президента на заседание предварительное слушание по делу перенесено на 14 октября.

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после двухдневного штурма его резиденции. Его обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позднее стало известно, что экс-президент также проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, покупке здания ТРЦ «Форум» и другой недвижимости. На 115 единиц движимого и недвижимого имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест.

