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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская назвала требование в случае переговоров с Путиным

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попросить его дать белорусам «самим решать свое будущее». Об этом она сказала в интервью Tut.by.

«Это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее», — сказала Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Путиным, чтобы узнать, зачем он до сих пор поддерживает Лукашенко.

Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным
Политика
Светлана Тихановская

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Лукашенко на них набрал 80,1% голосов, а Тихановская — 10,1%. Результаты выборов не признала оппозиция, а также большинство стран Евросоюза. Лукашенко, в свою очередь, считает, что выборы прошли честно. По его словам, фальсификаций в 80% «быть не может». Россия признала результаты белорусских выборов.

Тихановская после выборов уехала в Литву. 6 октября у нее состоялась встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Незадолго до этого она встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Франции обещал помочь Белоруссии преодолеть политический кризис в стране. При этом в Кремле говорили, что российский президент не планирует контактов с Тихановской.

7 октября имя Тихановской появилось в базе розыска российского МВД. В МВД объяснили, что уголовных дел в отношении политика в России не возбуждалось, а база формируется на основании соглашения о взаимоотношениях ведомств России и Белоруссии, где Тихановская находится в официальном розыске.

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