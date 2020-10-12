Тихановская назвала требование в случае переговоров с Путиным

Светлана Тихановская (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попросить его дать белорусам «самим решать свое будущее». Об этом она сказала в интервью Tut.by.

«Это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее», — сказала Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Путиным, чтобы узнать, зачем он до сих пор поддерживает Лукашенко.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Лукашенко на них набрал 80,1% голосов, а Тихановская — 10,1%. Результаты выборов не признала оппозиция, а также большинство стран Евросоюза. Лукашенко, в свою очередь, считает, что выборы прошли честно. По его словам, фальсификаций в 80% «быть не может». Россия признала результаты белорусских выборов.