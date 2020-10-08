Политика , 08 окт, 14:23
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В МВД объяснили появление Тихановской в базе розыска по России
Светлана Тихановская
МВД объяснило, как имя бывшего кандидата в президенты Белоруссии и главного оппонента Александра Лукашенко Светланы Тихановской появилось в базе данных розыска.
В ведомстве пояснили, что уголовных дел в отношении Тихановской в России не возбуждалось, а база формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией.
«Этот банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц», — добавили в МВД.
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