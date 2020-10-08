В МВД объяснили появление Тихановской в базе розыска по России

Светлана Тихановская (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

МВД объяснило, как имя бывшего кандидата в президенты Белоруссии и главного оппонента Александра Лукашенко Светланы Тихановской появилось в базе данных розыска.

В ведомстве пояснили, что уголовных дел в отношении Тихановской в России не возбуждалось, а база формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией.

«Этот банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц», — добавили в МВД.

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