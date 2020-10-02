В ведомстве канцлера ФРГ назвали дату встречи Меркель и Тихановской

Ангела Меркель (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской состоится 6 октября, следует из календаря встреч на сайте ведомства канцлера.

«В этот день канцлер поприветствует кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в Федеральной канцелярии», — гласит запись.

В сообщении уточняется, что в ходе встречи политики обсудят текущую политическую ситуацию в Белоруссии.

Ранее о предстоящей встрече в эфире радиостанции RFI сообщила Тихановская. Незадолго до этого она встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили перспективу новых президентских выборов в Белоруссии. Тогда лидер Франции пообещал направить все силы на то, чтобы помочь республике справиться с политическим кризисом.