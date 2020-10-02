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Протесты в Белоруссии ,  
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В ведомстве канцлера ФРГ назвали дату встречи Меркель и Тихановской

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской состоится 6 октября, следует из календаря встреч на сайте ведомства канцлера.

«В этот день канцлер поприветствует кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в Федеральной канцелярии», — гласит запись.

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Светлана Тихановская перед встречей с Эмманюэлем Макроном

В сообщении уточняется, что в ходе встречи политики обсудят текущую политическую ситуацию в Белоруссии.

Ранее о предстоящей встрече в эфире радиостанции RFI сообщила Тихановская. Незадолго до этого она встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили перспективу новых президентских выборов в Белоруссии. Тогда лидер Франции пообещал направить все силы на то, чтобы помочь республике справиться с политическим кризисом.

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Позднее Меркель подтвердила встречу, а также заявила, что не признает президента Александра Лукашенко главой государства и осуждает политику действующего правительства.

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Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, Тихановская — 10%. Оппозиция и протестующие считают данные результаты сфальсифицированными и требуют провести новые выборы.

Ангела Меркель Светлана Тихановская Белоруссия
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