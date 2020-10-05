Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская хотела бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает объявленного ЦИК главой государства Александра Лукашенко. Об этом она заявила на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине, отвечая на вопрос, с кем из политиков она хотела бы встретиться, передает ее пресс-служба в Telegram-канале.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская — 10%. После выборов в стране начались акции протестов, участники которых утверждают о фальсификации результатов и требуют нового голосования.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии признала выборы состоявшимися. Такими же их называл президент Владимир Путин. При этом США, Германия, Украина и другие страны не признали Лукашенко легитимным президентом. Евросоюз, балтийские государства, Великобритания и Канада ввели санкции против него и высокопоставленных государственных деятелей. Минск ответил на это зеркальными ограничениями. Санкции Белоруссии против Евросоюза будут действовать и на территории России, говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова.