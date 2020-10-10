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Пандемия коронавируса ,  
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Депутат от «Слуги Народа» предложил купить у России вакцину от COVID-19

Народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Качура предложил закупить у России партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение парламентарий выразил в эфире телеканала NewsOne.

«Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции «Слуга народа» забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан...», — сказал Качура (цитата по Liga.net).

Парламентарий считает, что российская вакцина будет эффективной.

«Мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью. Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю», — добавил нардеп.

6 октября председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что он вместе с супругой Оксаной и сыном Богданом во время нахождения в Крыму привился российской вакциной «Спутник V». Медведчук отметил, что он перенес вакцину «очень хорошо» и назвал ее эффективным средством в борьбе с коронавирусом. 

Владимир Путин не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства отметил, что для этого нужно участие официальных властей страны, которые бы сформулировали запросы.

Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине
Общество
Фото:Игорь Маслов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет стране получить «настоящую вакцину» от коронавирусной инфекции COVID-19, когда препарат появится и не будет вызывать сомнений у ученых.

Вакцина Sputnik V была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Она стала первой вакциной против коронавируса, зарегистрированной в мире, о чем президент России объявил в середине августа.

В середине сентября Путин сообщил о том, что в скором времени будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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