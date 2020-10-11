В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в рамках визита в Москву планирует встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, при посредничестве которых ведутся переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщила «Sputnik Армения» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«В рамках визита в Москву, где запланирована встреча министра с его российским коллегой Сергеем Лавровым, намечена и встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — сказала она.

Ранее визит Мнацаканяна в Москву анонсировал МИД России. По данным ведомства, армянский дипломат с официальным визитом посетит российскую столицу в период с 11 по 13 октября. Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорнокарабахского урегулирования.

В продолжение трехсторонних переговоров с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении стороны намерены продолжить диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщили в МИДе.

Также планируется обсудить весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и на других международных форумах.

Трехсторонние переговоры с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении прошли 9 октября. Они продлились более 11 часов.

По итогам переговоров стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, который должен был вступить в силу 10 октября в 12:00 (11:00 мск). Однако в тот же день Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Военные действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях, а затем ввели военное положение.

Президенты России, Франции и США в совместном заявлении призвали лидеров Азербайджана и Армении к немедленному прекращению боевых действий и возврату к переговорам. Кроме того, они призвали их взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.