Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Армения и Азербайджан ответили обстрелами на соглашение о перемирии Политика, 20:32 В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву Политика, 20:27 Бывший форвард ЦСКА и «Динамо» перешел в «Арсенал» Спорт, 20:22 Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж Общество, 20:04  «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 19:59 Лидер «Единой России» в Госдуме самоизолировался из-за COVID-19 в семье Политика, 19:57 Новак допустил рост доли России на глобальном рынке СПГ Экономика, 19:54 Власти Украины сообщили о переводе вузов на удаленку из-за пандемии Общество, 19:47 Азмун пропустит матч сборной Ирана из-за просьбы «Зенита» Спорт, 19:40 Самосвал снес надземный переход на трассе М-10 в Ленинградской области Общество, 19:30 Фигуристка Трусова выиграла этап Кубка России Спорт, 19:22 В Нагорном Карабахе допустили просьбу к Армении о признании независимости Политика, 19:15 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 19:09 Трамп допустил выработку у него иммунитета к COVID-19 Политика, 19:04
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в рамках визита в Москву планирует встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, при посредничестве которых ведутся переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщила «Sputnik Армения» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«В рамках визита в Москву, где запланирована встреча министра с его российским коллегой Сергеем Лавровым, намечена и встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — сказала она.

Ранее визит Мнацаканяна в Москву анонсировал МИД России. По данным ведомства, армянский дипломат с официальным визитом посетит российскую столицу в период с 11 по 13 октября. Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорнокарабахского урегулирования.

В продолжение трехсторонних переговоров с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении стороны намерены продолжить диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщили в МИДе.

Также планируется обсудить весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и на других международных форумах.

Интервью Алиева РБК о Карабахе и роли России в переговорах. Полное видео
Политика

Трехсторонние переговоры с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении прошли 9 октября. Они продлились более 11 часов.

По итогам переговоров стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, который должен был вступить в силу 10 октября в 12:00 (11:00 мск). Однако в тот же день Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Военные действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях, а затем ввели военное положение.

Президенты России, Франции и США в совместном заявлении призвали лидеров Азербайджана и Армении к немедленному прекращению боевых действий и возврату к переговорам. Кроме того, они призвали их взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Армения конфликт в Нагорном Карабахе Москва визит Азербайджан
Материалы по теме
В Нагорном Карабахе допустили просьбу к Армении о признании независимости
Политика
Армения и Азербайджан оценили соблюдение режима прекращения огня
Политика
Алиев предостерег главу МИД Армении на переговорах в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter