В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в рамках визита в Москву планирует встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, при посредничестве которых ведутся переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщила «Sputnik Армения» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
«В рамках визита в Москву, где запланирована встреча министра с его российским коллегой Сергеем Лавровым, намечена и встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — сказала она.
Ранее визит Мнацаканяна в Москву анонсировал МИД России. По данным ведомства, армянский дипломат с официальным визитом посетит российскую столицу в период с 11 по 13 октября. Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорнокарабахского урегулирования.
В продолжение трехсторонних переговоров с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении стороны намерены продолжить диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщили в МИДе.
Также планируется обсудить весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и на других международных форумах.
Трехсторонние переговоры с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении прошли 9 октября. Они продлились более 11 часов.
По итогам переговоров стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, который должен был вступить в силу 10 октября в 12:00 (11:00 мск). Однако в тот же день Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Военные действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях, а затем ввели военное положение.
Президенты России, Франции и США в совместном заявлении призвали лидеров Азербайджана и Армении к немедленному прекращению боевых действий и возврату к переговорам. Кроме того, они призвали их взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.