Парламент Карабаха предложил создать антитеррористический центр
Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) предложил создать совместно с Арменией, Россией и Ираном антитеррористический координационный центр по нейтрализации проникших в регион «международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз». Соответствующее заявление размещено на странице парламента НКР в Facebook.
«Призываем власти Армении, России и Ирана осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха», — говорится в заявлении парламента НКР.
В заявлении парламент отметил важность регионального мира, безопасности и сотрудничества против международного терроризма.
«Очевидно, что международный терроризм, пользуясь недальновидной и краткосрочной политикой бакинских властей, после крупного поражения в Сирии посредством властей Турции пытается утвердиться в этом регионе и превратить его в новый террористический центр, что является прямой угрозой безопасности и территориальной целостности не только Арцаха, но и непосредственно прилегающих государств — Армении, России, Ирана, создавая новые зоны нестабильности в регионе», — добавляется в заявлении.
Ранее лидер НКР Араик Арутюнян предложил создать международную антитеррористическую коалицию. Как утверждал Арутюнян: «Турция при согласии приспособленческих властей официального Баку использует Азербайджан как инструмент для формирования нового очага международного терроризма на Южном Кавказе. Лидер НКР призывал международное сообщество помешать планам Турции «превратить Азербайджан в логово терроризма».
Обострение военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение.
Президенты России, Франции и США в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению боевых действий и предложили лидерам Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.
10 октября главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В тот же день в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня. Однако, несмотря на это, вечером в городе Степанакерте (столица НКР), прогремели взрывы. Как сообщали СМИ, снаряды, которые обезвреживали саперы, в то же время в разных концах города включили две сирены воздушной тревоги.
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.