Парламент Карабаха предложил создать антитеррористический центр

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Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) предложил создать совместно с Арменией, Россией и Ираном антитеррористический координационный центр по нейтрализации проникших в регион «международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз». Соответствующее заявление размещено на странице парламента НКР в Facebook.

«Призываем власти Армении, России и Ирана осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха», — говорится в заявлении парламента НКР.

В заявлении парламент отметил важность регионального мира, безопасности и сотрудничества против международного терроризма.

«Очевидно, что международный терроризм, пользуясь недальновидной и краткосрочной политикой бакинских властей, после крупного поражения в Сирии посредством властей Турции пытается утвердиться в этом регионе и превратить его в новый террористический центр, что является прямой угрозой безопасности и территориальной целостности не только Арцаха, но и непосредственно прилегающих государств — Армении, России, Ирана, создавая новые зоны нестабильности в регионе», — добавляется в заявлении.

Ранее лидер НКР Араик Арутюнян предложил создать международную антитеррористическую коалицию. Как утверждал Арутюнян: «Турция при согласии приспособленческих властей официального Баку использует Азербайджан как инструмент для формирования нового очага международного терроризма на Южном Кавказе. Лидер НКР призывал международное сообщество помешать планам Турции «превратить Азербайджан в логово терроризма».

Обострение военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение.

Президенты России, Франции и США в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению боевых действий и предложили лидерам Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.

10 октября главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В тот же день в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня. Однако, несмотря на это, вечером в городе Степанакерте (столица НКР), прогремели взрывы. Как сообщали СМИ, снаряды, которые обезвреживали саперы, в то же время в разных концах города включили две сирены воздушной тревоги.