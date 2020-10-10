В Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и СберПервый, 12:37 Федун назвал Кулькова легендой «Спартака» Спорт, 12:18 СМИ сообщили об инсульте у заболевшего COVID-19 главы Харькова Общество, 12:18 Виртуальный бег на месте и ретушь видеосовещаний: дайджест инноваций Экономика инноваций, 12:00  МХАТ начал учитывать отношение к алкоголю и Дугину при приеме на работу Общество, 12:00 Алиев назвал главный фактор перемирия в Нагорном Карабахе Политика, 12:00 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 11:55 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 11:39 Онищенко заявил о недопустимости введения новых ограничений из-за COVID Общество, 11:32 Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах городов Политика, 11:25 Туалетная бумага и насекомые: во что инвестирует Роберт Дауни-младший Инвестиции, 11:19 Умер бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков Спорт, 11:18 Третий футболист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус Спорт, 11:10 Всемирный день психического здоровья: что важно знать сегодня Стиль, 11:05
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня

К такому решению на переговорах в Москве пришли министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно, сообщил глава МИД России Сергей Лавров
Фото:Reuters
Фото: Reuters

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чем ранее договорились представители Азербайджана и Армении на переговорах в Москве.

Практически сразу после вступления режима в силу Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах городов. Армянская сторона заявила, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по городу Капан. В свою очередь, в Баку сообщили, что армянские войска обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. При этом обе стороны опровергли заявления друг друга.

Пострадавших в Карабахе российских журналистов вывезут спецбортом
Общество
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

О решении объявить перемирие на брифинге по итогам переговоров сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Объявляется о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщил Лавров, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Он добавил, что Баку и Ереван при поддержке Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования карабахского конфликта.

Главы МИД Армении и Азербайджана в Москве обсуждают Карабах. Фото
Политика

Трехсторонние переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России начались днем 9 октября и продлились более десяти часов. До этого президент России Владимир Путин призвал Баку и Ереван прекратить бои, чтобы обменяться телами погибших и пленными. По итогам переговоров в Москве стороны договорились об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. Войска Армении и Азербайджана понесли потери в численном составе и боевой технике. Жертвы есть и среди мирного населения.

Азербайджан сообщил о продолжавшихся всю ночь боях в Карабахе
Политика


Армения заявила, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергли.

Армения и Азербайджан не могут разрешить противоречия из-за Нагорного Карабаха уже почти 30 лет. Большинство населения этого региона составляют армяне, в 1991 году Карабах объявил о независимости. Азербайджан ее не признал и с 1992 по 1994 год пытался вернуть территорию под свой контроль. В итоге стороны договорились о прекращении огня. В июле 2020 года на границе в карабахской зоне вновь начались боевые действия, государства обменивались ударами две недели, после чего конфликт утих.

Автор
Михаил Юшков
режим прекращения огня перемирие Нагорный Карабах Азербайджан Армения
Материалы по теме
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 9 октября
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе
Политика
Мишустин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter