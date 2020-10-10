В Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня

К такому решению на переговорах в Москве пришли министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно, сообщил глава МИД России Сергей Лавров

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В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чем ранее договорились представители Азербайджана и Армении на переговорах в Москве.

Практически сразу после вступления режима в силу Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах городов. Армянская сторона заявила, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по городу Капан. В свою очередь, в Баку сообщили, что армянские войска обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. При этом обе стороны опровергли заявления друг друга.

О решении объявить перемирие на брифинге по итогам переговоров сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Объявляется о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщил Лавров, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Он добавил, что Баку и Ереван при поддержке Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования карабахского конфликта.