Собянин назвал сроки последнего этапа испытаний вакцины от коронавируса

Фото: пресс-служба АФК «Система»

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» займут от двух до шести месяцев. Об этом в эфире «Первого канала» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Оно (испытание. — РБК) продлится от двух до шести месяцев», — сказал глава города. Собянин также отметил, что испытания начнутся на следующей неделе.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр им. Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа. Препарат вводится внутримышечно в два этапа. Вторую дозу вакцины пациенты получат спустя несколько недель после первой прививки.