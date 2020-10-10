Онищенко заявил о недопустимости введения новых ограничений из-за COVID

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Карантинные меры, принятые из-за пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 года, нанесли серьезный вред экономике и здоровью граждан. В связи с этим повторное введение жестких ограничительных мер недопустимо. Об этом заявил академик РАН, первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Депутат пояснил, что из-за ограничительных мер ВВП России сократился на 7%. По его словам, основные потери пришлись на образование и медицину. Кроме того, граждане долгое время находились в стоянии хронического стресса и гиподинамии, что могло увеличить количество смертей в период пандемии.

«Возвращаться к весенним [ограничениям] — это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться», — сказал Онищенко.

Парламентарий также подчеркнул, что мотивировать людей к соблюдению мер безопасности в период распространения вируса необходимо с помощью штрафов и доступных средств защиты.