В Москве за сутки от коронавируса умерли 30 человек

Общее чисило летальных исходов в столице достигло 5560. Последние шесть дней в городе регистрируется более 3 тыс. новых больных ежесуточно

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции умерли 30 человек, передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 унес жизнь 5560 жителей столицы, следует из данных штаба.

Как сообщал оперативный штаб, 9 октября суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в столице составил 3,7 тыс. человек, по всей стране выявили рекордные 12 126 случаев. Всего с начала эпидемии в Москве заразились почти 322 тыс. жителей, 259 тыс. из них вылечились.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, следующая неделя должна стать «решающей» в развитии эпидемиологической обстановки. Он отметил, что при строгом соблюдении санитарных предписаний есть шанс прекращения роста заболеваемости и стабилизации ситуации. Это позволит не прибегать к более жестким ограничениям.