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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса умерли 30 человек

Общее чисило летальных исходов в столице достигло 5560. Последние шесть дней в городе регистрируется более 3 тыс. новых больных ежесуточно
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции умерли 30 человек, передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 унес жизнь 5560 жителей столицы, следует из данных штаба.

Как сообщал оперативный штаб, 9 октября суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в столице составил 3,7 тыс. человек, по всей стране выявили рекордные 12 126 случаев. Всего с начала эпидемии в Москве заразились почти 322 тыс. жителей, 259 тыс. из них вылечились.

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По словам мэра столицы Сергея Собянина, следующая неделя должна стать «решающей» в развитии эпидемиологической обстановки. Он отметил, что при строгом соблюдении санитарных предписаний есть шанс прекращения роста заболеваемости и стабилизации ситуации. Это позволит не прибегать к более жестким ограничениям.

Собянин назвал «закрытие» Москвы «последним шагом». По его словам, власти не хотят вводить экономические ограничения, однако заметил, что на первом месте стоят жизни и здоровье людей.

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Ранее в связи с ростом заболеваемости в столице власти рекомендовали пожилым и хронически больным гражданам соблюдать самоизоляцию и воздержаться от поездок в транспорте. Им заблокировали социальные карты для льготного проезда. Такие же меры предприняли в отношении московских школьников, которым продлили каникулы до двух недель. Кроме того, всем работодателям предписали перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.

По данным оперативного штаба, всего в России от коронавируса скончались 22,2 тыс. человек. При этом Росстат насчитал с апреля по август более 45 тыс. смертей. Двукратная разница объясняется тем, что ведомство считает и случаи без подтвержденного диагноза COVID-19, но течение болезни умершего человека говорило именно о коронавирусе.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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