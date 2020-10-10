Трамп заявил о своей симпатии к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что он смог бы поладить с российским президентом Владимиром Путиным, так как симпатизирует ему. Такое мнение Трамп выразил в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

«Мне он (Путин — РБК.) нравится», — сказал Трамп (цитата The Independent).

Однако американский президент считает, что Путин предпочел бы видеть кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена следующим президентом страны.

«Думаю, он предпочел бы иметь дело с Байденом», — сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

30 сентября состоялись первые дебаты Трампа с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Кандидаты поспорили о мерах из-за COVID, налогах, а в завершение перешли на взаимные оскорбления. В частности, Байден назвал Трампа «щенком Путина».

Байден также утверждал, что Трамп не может сказать Путину что-либо о вознаграждении за головы американских солдат. Речь идет о статье The New York Times, в которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране, Москва эти обвинения отвергла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена является проявлением политической культуры США. Сам Путин, комментируя слова кандидата от демократов, отметил, что его слова поднимают Россию. «В данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи», — сказал он.

2 октября стало известно, что у президента США выявили коронавирус. Впоследствии Трамп отказался участвовать в онлайн-дебатах с Джозефом Байденом. По мнению Трампа, комиссия специально изменила формат дебатов, чтобы помочь Байдену.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.