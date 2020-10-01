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В США поменяют правила дебатов из-за оскорблений Трампа и Байдена

Новые меры будут приняты после того, как во время первых дебатов Трампа и Байдена модератор потерял контроль над ситуацией и не мог повлиять на оппонентов. Эксперты уже назвали эти дебаты «худшими в американской истории»
Фото:Sarah Silbiger / Getty Images
Фото: Sarah Silbiger / Getty Images

Комиссия по президентским дебатам США (CPD) намерена внести изменения в порядок следующих дебатов кандидатов. Об этом сообщает телеканал CBS.

В частности, модераторам дебатов будет позволено отключать микрофоны участников. Решение было принято после того, как на первых дебатах в ночь на 30 сентября действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден неоднократно перебивали друг друга и обменивались оскорблениями.

После них на сайте CPD появилось заявление о будущих изменениях в процедуре дебатов. »Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», — говорится в сообщении.

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Как сообщает CNN, Джо Байден одобрил действия комиссии и выразил надежду, что она найдет возможность обеспечить право на высказывание кандидатов без прерываний.

Пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау, напротив, осудил изменение порядка дебатов. «CPD не должна менять правила посреди игры. Они это делают только потому, что вчера вечером Джо Байден проиграл. Президент Трамп доминировал. Теперь Байден пытается вмешаться в работу модераторов», — сказал Мертау.

Первые предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в Кливленде, штат Огайо, в ночь на 30 сентября. Они собрали рекордные рейтинги на телевидении. В ходе них хозяин Белого дома регулярно перебивал Байдена, оппоненты обменивались оскорблениями, а модератор в какой-то момент потерял контроль над происходящим. Байден называл Трампа «клоуном», «расистом», «щенком Путина» и призывал «заткнуться». Действующий президент обвинял соперника в глупости.

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По мнению 48% зрителей, победу в дебатах одержал Байден. В поддержку Трампа высказались 41% респондентов. При этом 69% смотревших встречу оппонентов сообщили, что дебаты вызвали у них раздражение. Журналисты и политологи сочли качество дебатов неприемлемым. Основатель и редактор издания Politico Джон Харрис назвал дебаты «новым дном президентской политики», профессор Стэнфордского университета Лэрри Даймонд заявил, что это были «худшие дебаты в американской истории».

В Кремле заявили, что не будут давать оценок дебатам Трампа и Байдена, но назвали слова последнего про «щенка Путина» новым проявлением электоральной политической культуры США,

Автор
Михаил Котляр
США дебаты выборы Дональд Трамп Джо Байден
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