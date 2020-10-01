В США поменяют правила дебатов из-за оскорблений Трампа и Байдена

Новые меры будут приняты после того, как во время первых дебатов Трампа и Байдена модератор потерял контроль над ситуацией и не мог повлиять на оппонентов. Эксперты уже назвали эти дебаты «худшими в американской истории»

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Комиссия по президентским дебатам США (CPD) намерена внести изменения в порядок следующих дебатов кандидатов. Об этом сообщает телеканал CBS.

В частности, модераторам дебатов будет позволено отключать микрофоны участников. Решение было принято после того, как на первых дебатах в ночь на 30 сентября действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден неоднократно перебивали друг друга и обменивались оскорблениями.

После них на сайте CPD появилось заявление о будущих изменениях в процедуре дебатов. »Вчерашняя дискуссия ясно показала, что к формату оставшихся дебатов нужно добавить дополнительные элементы, чтобы обеспечить больший порядок при обсуждении вопросов», — говорится в сообщении.

Как сообщает CNN, Джо Байден одобрил действия комиссии и выразил надежду, что она найдет возможность обеспечить право на высказывание кандидатов без прерываний.