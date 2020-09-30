Кремль объяснил политической культурой слова Байдена о «щенке Путина»

По словам Дмитрия Пескова, Москва следит за ходом избирательной кампании в США, но давать оценки происходящему в этой стране не хочет

Джо Байден (Фото: Olivier Douliery / AP)

Слова кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Трамп — «щенок Путина», являются проявлением политической культуры США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав, мировых экономик. Конечно, фиксируем новые появления политической электоральной культуры в США, но давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как попытка вмешательства», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

В ходе первых дебатов Трампа и Байдена, которые прошли в Кливленде, кандидат от Демократической партии обвинил собеседника в том, что он недостаточно жестко ведет себя в отношениях с президентом России. «Он [Трамп] щенок Путина. Он даже не может сказать ему [президенту России Владимиру Путину] что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — сказал Байден, вспомнив о статье в NYT, где говорилось о «сговоре» Москвы с боевиками «Талибана» (запрещенной в России организации) и обещаниях платить экстремистам деньги за убийство военнослужащих США. Трамп ранее говорил, что у его администрации не было соответствующей информации. Москва категорически опровергала обвинения в свой адрес.