Трамп и Байден обвинили друг друга в отсутствии планов по борьбе с COVID

По словам Байдена, Трамп недооценил опасность COVID-19, а его администрация недостаточной борется с инфекцией. Трамп же считает, что если ответственность за принятие решений лежала на его оппоненте, в США «умерли бы миллионы»

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден в ходе теледебатов обменялись взаимными упреками из-за из-за отсутствия конкретных планов деятельности в сфере здравоохранения, в том числе касающихся борьбы с коронавирусом. Трансляцию ведут американские телеканалы CNN, ABC News, CBS и другие.

Байден обвинил Трампа в том, что тот недооценил опасность COVID-19 и обвинил его администрацию в недостаточной борьбе с распространением заболевания. «Еще в феврале знал о том, насколько серьезен этот кризис, он знал, что это смертельно опасная болезнь, но что он сделал?», — заявил кандидат от демократов.

Трамп в свою очередь возразил, что если бы ответственность за принятие решений во время пандемии лежала на Байдене, в США «умерли бы миллионы людей». «Джо, ты никогда не смог бы выполнить ту работу, которую проделали мы», — заявил он.

«Многие из ваших губернаторов-демократов отметили, что президент Трамп проделал феноменальную работу», — указал американский лидер. Он также заявил, что до появления американской вакцины «осталось несколько недель».

Материал дополняется