Путин счел, что слова Байдена о щенке в адрес Трампа приподнимают Россию

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Слова кандидата в президенты США Джо Байдена про «щенка Путина» в адрес действующего главы государства Дональда Трампа поднимают Россию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 24».

«Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи», — сказал Путин, добавив, что это, «как в народе говорят, льет воду на нашу мельницу».

Кроме того, в интервью Путин отметил, что, несмотря на антироссийскую политику действующего президента, товарооборот между США и Россией за время правления Трампа «заметно» вырос.

По поводу Байдена Путин заявил, что, несмотря и на его антироссийскую риторику, у двух стран будет возможность договориться, если он станет президентом. Путин объяснил это тем, что ценности Демократической партии близки ценностям социализма, которые он частично разделяет.

Трамп и Байден обменялись оскорблениями во время дебатов 30 сентября в рамках предвыборной гонки в США. Байден называл Трампа «клоуном», «расистом», «щенком Путина» и призывал «заткнуться». Трамп, в свою очередь, обвинял соперника в глупости и постоянно его перебивал.