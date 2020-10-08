Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в онлайн-дебатах с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее Комиссия по президентским дебатам (CPD) объявила о переходе на удаленный формат дебатов, которые были запланированы на 15 октября.

«Нет, я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты», — сказал Трамп.

Президент США считает, что комиссия специально изменила формат дебатов, чтобы помочь Байдену. «Это для нас неприемлемо», — заключил Трамп.

Он также добавил, что не чувствует себя заразным и планирует вернуться к предвыборной кампании, но пока с соблюдением мер предосторожности.