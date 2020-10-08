Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 14:29
Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 17:44 ОДКБ увидела вызов в переброске иностранных боевиков в зону Карабаха Политика, 17:42 Moody's указало на риски для банков Армении и Азербайджана из-за Карабаха Финансы, 17:40 Дуров заявил о требовании Apple закрыть три белорусских канала в Telegram Технологии и медиа, 17:36 Что такое ReOxy-терапия и почему ее применяют после COVID-19 Стиль, 17:19 Армения сообщила о ранении российского журналиста при обстреле Карабаха Общество, 17:18 В Совфеде пообещали отказаться от резкого повышения дорожных штрафов Авто, 17:17 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 17:14 Призера Олимпиады-2012 штангиста Албегова дисквалифицировали за допинг Спорт, 17:10 МВД усомнилось в сведениях Навального о «минировании» аэропорта Омска Общество, 17:09 Хешрейт биткоина установил новый рекорд Крипто, 17:02 Greenpeace обнаружил мертвых животных на центральном пляже Петропавловска Общество, 17:01 МВД заявило о получении сигнала о бомбе в аэропорту с Навальным через ФРГ Общество, 16:49 Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом Политика, 16:48
Выборы в США ,  
0 

Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в онлайн-дебатах с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее Комиссия по президентским дебатам (CPD) объявила о переходе на удаленный формат дебатов, которые были запланированы на 15 октября.

«Нет, я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты», — сказал Трамп.

Президент США считает, что комиссия специально изменила формат дебатов, чтобы помочь Байдену. «Это для нас неприемлемо», — заключил Трамп.

Он также добавил, что не чувствует себя заразным и планирует вернуться к предвыборной кампании, но пока с соблюдением мер предосторожности.

NYT назвала стоимость лечения Трампа от коронавируса
Политика
Дональд Трамп

Первые дебаты между республиканцем Трампом и демократом Байденом прошли 30 сентября. В ходе дебатов кандидаты в президенты поспорили о мерах из-за COVID, налогах, а в завершение перешли на взаимные оскорбления.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

После дебатов 2 октября стало известно, что Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусной инфекцией, после чего их госпитализировали. У Байдена инфекцию не обнаружили.

Уже через три дня, 5 октября, Трамп заявил о выписке из госпиталя. Лечащий врач президента Шон Конли одобрил выписку и отметил, что клинические показатели позволяют Трампу вернуться домой, где ему «будет оказано медицинское обслуживание мирового уровня».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

США дебаты Дональд Трамп коронавирус Джо Байден
Материалы по теме
Кандидат в вице-президенты обвинила Трампа в чрезмерном доверии Путину
Политика
Трамп пообещал американцам бесплатные лекарства для лечения коронавируса
Политика
Трамп пообещал вскоре вернуться к участию в предвыборной гонке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter