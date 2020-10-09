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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Мишустин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Михаил Мишустин (слева)
Михаил Мишустин (слева) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны немедленно прекратить боевые действия и что Россия готова этому содействовать. Об этом он, как передает ТАСС, сказал на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

«Важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. И Россия готова этому содействовать вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — заявил Мишустин.

Кроме того, премьер выразил соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий.

Идет подготовка встречи глав МИД Азербайджана и Армении, сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Накануне президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, чтобы стороны могли обменяться убитыми и пленными.

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Ранее AFP со ссылкой на офис президента Франции Эмманюэля Макрона сообщило, что стороны могут в скором времени заключить перемирие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова к мирным переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ. По его словам, жители Нагорного Карабаха оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале октября заявлял, что его страна сядет за стол переговоров только после того, как армянские войска покинут оккупированные территории.

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Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе стороны сообщают о гибели мирных жителей в результате боевых действий.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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