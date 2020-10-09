Мишустин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Михаил Мишустин (слева) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны немедленно прекратить боевые действия и что Россия готова этому содействовать. Об этом он, как передает ТАСС, сказал на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

«Важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. И Россия готова этому содействовать вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — заявил Мишустин.

Кроме того, премьер выразил соболезнования родным и близким погибших в результате боевых действий.

Идет подготовка встречи глав МИД Азербайджана и Армении, сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Накануне президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, чтобы стороны могли обменяться убитыми и пленными.