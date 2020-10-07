Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Вирусологи прокомментировали данные о негативном последствии COVID-19 Общество, 01:07 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 00:52 Попова пригрозила принимать «какие-то другие меры» из-за COVID-19 Общество, 00:35 Из-за пандемии в Москве выросло число кремаций Общество, 00:02 Сборная Украины по футболу потерпела самое крупное поражение в истории Спорт, 00:00 Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация РБК Стиль и Яндекс Дзен, 07 окт, 23:58 Шойгу обсудил Карабах с министрами обороны Армении и Азербайджана Политика, 07 окт, 23:53 Правительство разработало план водоснабжения Крыма Недвижимость, 07 окт, 23:44 Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» на рекордные €6,5 млрд Бизнес, 07 окт, 23:36 Шрёдер пригрозил газете Bild судом за слова Навального Политика, 07 окт, 23:25 Захарова поставила Францию и Германию во главу «антироссийской коалиции» Политика, 07 окт, 23:15 В Москве впервые с июня зафиксировали более 50 умерших с COVID за сутки Общество, 07 окт, 23:10 Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 07 окт, 23:01 Президент Армении понадеялся на остановку боев в Карабахе усилиями России Политика, 07 окт, 22:51
Обострение в Карабахе ,  
0 

Шойгу обсудил Карабах с министрами обороны Армении и Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минобороны России.

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает конфликт в Нагорном Карабазе трагедией. Он добавил, что в Кремле «очень переживают» из-за происходящего. «И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», — добавил он.

Минобороны Армении сообщило о новом обстреле столицы Нагорного Карабаха
Политика
Фото:Азиз Каримов / Reuters

Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а также в провокациях на границе. Обе страны сообщают о жертвах. В боевых действиях применяются авиация, тяжелая артиллерия, танки.

Накануне глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что в Нагорном Карабахе есть люди из ближневосточных террористических группировок, которые хотят заработать на войне. По его данным, на территории военного конфликта находятся уже несколько тысяч радикалов.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.


 

Сергей Шойгу новости Нагорный Карабах
Материалы по теме
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 5 октября
Политика
Азербайджан сообщил о взятии еще девяти сел в Нагорном Карабахе
Политика
Алиев назвал виновных в конфликте в Нагорном Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter