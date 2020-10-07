Шойгу обсудил Карабах с министрами обороны Армении и Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минобороны России.

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает конфликт в Нагорном Карабазе трагедией. Он добавил, что в Кремле «очень переживают» из-за происходящего. «И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», — добавил он.

Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а также в провокациях на границе. Обе страны сообщают о жертвах. В боевых действиях применяются авиация, тяжелая артиллерия, танки.



Накануне глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что в Нагорном Карабахе есть люди из ближневосточных террористических группировок, которые хотят заработать на войне. По его данным, на территории военного конфликта находятся уже несколько тысяч радикалов.