Баку и Ереван приняли предложение Путина о консультациях в Москве

Разрушения после боев в Нагорном Карабахе (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

МИДы Армении и Азербайджана согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боев в Нагорном Карабахе, заявила пресс-секретарь российского иностранного ведомства Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — сказала Захарова.

Накануне с таким предложением выступил президент Владимир Путин.

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