Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьер-министра Политика, 10:35 В Москве от COVID-19 вылечились 1424 человека Общество, 10:29 Месси принес сборной Аргентины победу на старте квалификации ЧМ-2022 Спорт, 10:25 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 10:14 В мэрии рассмотрели возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке Общество, 10:13 В Забайкальском крае начали возвращать ограничения из-за коронавируса Общество, 10:12 Как альпийские курорты готовятся к самому странному сезону — Bloomberg Pro, 10:02 Баку и Ереван приняли предложение Путина о консультациях в Москве Политика, 10:01 «Аэрофлот» разместит акции по ₽60 за штуку и привлечет не менее ₽80 млрд Инвестиции, 09:59 Летевший из Москвы в Омск самолет сел в Екатеринбурге из-за неисправности Общество, 09:47 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 09:44 Власти Москвы объяснили сбор личных данных работающих на удаленке Общество, 09:34 Дипломаты заявили об отсутствии россиян среди пострадавших в Киргизии Политика, 09:29 В Киргизии сотрудники спецслужб выгнали из здания секретаря Совбеза Политика, 09:23
Политика ,  
0 

Баку и Ереван приняли предложение Путина о консультациях в Москве

Разрушения после боев в Нагорном Карабахе
Разрушения после боев в Нагорном Карабахе (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

МИДы Армении и Азербайджана согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боев в Нагорном Карабахе, заявила пресс-секретарь российского иностранного ведомства Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — сказала Захарова.

Накануне с таким предложением выступил президент Владимир Путин.

Путин призвал прекратить бои в Карабахе
Политика
Фото:Алексей Дружинин / ТАСС

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter