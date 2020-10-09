Политика , 09 окт, 10:01
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Баку и Ереван приняли предложение Путина о консультациях в Москве
Разрушения после боев в Нагорном Карабахе
МИДы Армении и Азербайджана согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боев в Нагорном Карабахе, заявила пресс-секретарь российского иностранного ведомства Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — сказала Захарова.
Накануне с таким предложением выступил президент Владимир Путин.
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