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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Greenpeace обнаружил мертвых животных на центральном пляже Петропавловска

По словам экологов, на берег в Авачинской бухте выбросило трупы морских ежей, звезд и других животных. Мертвых морских обитателей продолжают находить и на Халактырском пляже
Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace
Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Эксперты российского отделения Greenpeace обнаружили на центральной набережной Петропавловска-Камчатского мертвых морских животных. Об этом сообщается на сайте организации.

В Авачинской бухте на пляж выбросило трупы морских ежей, звезд и других животных, рассказал руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. Ученые считают, что это — последствия токсического загрязнения, которое сейчас наблюдается на берегах Камчатки.

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Экоактивисты 8 октября продолжили осмотр территорий Камчатки, которые могли быть затронуты загрязнением. Погибших животных продолжают находить и на Халактырском пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского: там обнаружили мертвых крабов, сообщает организация.

РБК обратился с запросом в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Управление Росприроднадзора и правительство края.

Два дня назад сотрудники Кроноцкого заповедника, Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии рассказали краевым властям о результатах погружения в воды Авачинской бухты. «Экосистема подорвана значительно, и это будет иметь довольно долгосрочные последствия. Да, наблюдаются живые ракообразные. Но у них есть защитный панцирь, которого у других донных обитателей нет», — сообщили они.

По словам участников экспедиции, в будущем масштаб бедствия увеличится, поскольку погибнут виды животных, которые питаются бентосом (организмы, обитающие на дне водоемов), так как кормовая база уничтожена.

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Как сообщили в Минприроды, в результате анализа проб воды, которые Росприроднадзор отобрал на Халактырском пляже и в Авачинском заливе, установлены превышения фосфат-ион в 10,8 раза, железа в 6,7 раза и фенола в 2,9 раза.

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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Местные жители начали находить мертвых животных на пляжах Камчатки в конце сентября. Серферы также жаловались на изменение цвета и запаха воды, а также на ухудшение зрения, тошноту, повышение температуры и другие проблемы со здоровьем. Губернатор Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три причины, которые могли привести к загрязнению прибрежной акватории Тихого океана: техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия и сейсмическую активность.

В Минприроды сообщили, что предварительные анализы не выявили следов техногенных загрязнений. Солодов, однако, не исключил, что наиболее очевидным источником загрязнения стал Козельский полигон хранения ядохимикатов. 7 октября Следственный комитет начал расследование по статьям о нарушении правил обращения с опасными веществами и загрязнении морской среды.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Елизавета Ламова
Петропавловск-Камчатский пляж загрязнение воды
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