Greenpeace обнаружил мертвых животных на центральном пляже Петропавловска

По словам экологов, на берег в Авачинской бухте выбросило трупы морских ежей, звезд и других животных. Мертвых морских обитателей продолжают находить и на Халактырском пляже

Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Эксперты российского отделения Greenpeace обнаружили на центральной набережной Петропавловска-Камчатского мертвых морских животных. Об этом сообщается на сайте организации.

В Авачинской бухте на пляж выбросило трупы морских ежей, звезд и других животных, рассказал руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. Ученые считают, что это — последствия токсического загрязнения, которое сейчас наблюдается на берегах Камчатки.

Экоактивисты 8 октября продолжили осмотр территорий Камчатки, которые могли быть затронуты загрязнением. Погибших животных продолжают находить и на Халактырском пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского: там обнаружили мертвых крабов, сообщает организация.

РБК обратился с запросом в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Управление Росприроднадзора и правительство края.