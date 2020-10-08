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Штаб Трампа согласился перенести дебаты с Байденом

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В избирательном штабе президента США Дональда Трампа согласились на неделю перенести даты дебатов с кандидатом на пост главы государства Джо Байденом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя штаба Трампа Била Степиена.

«Комиссия по президентским дебатам (CPD) и СМИ не могут вечно скрывать Джо Байдена. Американцы заслуживают того, чтобы услышать обоих кандидатов 22 и 29 октября», — сообщил Степиен.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй и третий раз на дебатах кандидаты должны были встретиться 15 октября (в Майами, штат Флорида) и 22 октября (в Нэшвилле, штат Теннесси) соответственно. Однако 2 октября американский президент сообщил, что он и его жена Мелания Трамп заразились коронавирусом. У Байдена тест на COVID-19 показал показал отрицательный результат.

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Трампа госпитализировали в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. При этом уже 5 октября президента выписали. Его лечащий врач Шон Конли одобрил такое решение. Несмотря на то, что Трамп «еще не находится вне опасности», дома ему окажут медицинские услуги «мирового уровня», утверждал Конли. Сам глава государства тогда говорил, что чувствует себя отлично.

Во вторник 8 октября Комиссия по президентским дебатам предложила провести встречу кандидатов 15 октября в виртуальном формате, чтобы обеспечить безопасность всех участников из-за пандемии. Трамп не согласился на это. «Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты», — возмутился президент, добавив, что уже не чувствует себя заразным.

По его словам, CPD решила специально изменить формат мероприятия, чтобы «защитить» Байдена. После отказа Трампа в штабе демократа предложили перенести дебаты на 22 октября, чтобы «президент не смог уйти от ответственности». При этом там добавили, что 22 октября должно стать финальным днем дебатов, и других встреч кандидатов уже не будет.

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