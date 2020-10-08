Штаб Трампа согласился перенести дебаты с Байденом

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В избирательном штабе президента США Дональда Трампа согласились на неделю перенести даты дебатов с кандидатом на пост главы государства Джо Байденом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя штаба Трампа Била Степиена.

«Комиссия по президентским дебатам (CPD) и СМИ не могут вечно скрывать Джо Байдена. Американцы заслуживают того, чтобы услышать обоих кандидатов 22 и 29 октября», — сообщил Степиен.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй и третий раз на дебатах кандидаты должны были встретиться 15 октября (в Майами, штат Флорида) и 22 октября (в Нэшвилле, штат Теннесси) соответственно. Однако 2 октября американский президент сообщил, что он и его жена Мелания Трамп заразились коронавирусом. У Байдена тест на COVID-19 показал показал отрицательный результат.

Трампа госпитализировали в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. При этом уже 5 октября президента выписали. Его лечащий врач Шон Конли одобрил такое решение. Несмотря на то, что Трамп «еще не находится вне опасности», дома ему окажут медицинские услуги «мирового уровня», утверждал Конли. Сам глава государства тогда говорил, что чувствует себя отлично.