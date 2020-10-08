Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 08:40 Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple — Bloomberg Pro, 08:34 Санкции от королевств, кремации в Москве из-за COVID. Главные новости РБК Общество, 08:25 Кандидат в вице-президенты обвинила Трампа в чрезмерном доверии Путину Политика, 08:25 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 08:10 NYT назвала стоимость лечения Трампа от коронавируса Политика, 08:00 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 07:29 Семь банков из России вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах Финансы, 07:00 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 06:52 Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн Общество, 06:46 Губернатор назвал основной вывод по загрязнению воды на Камчатке Общество, 06:37 Глава ГБУ «Ритуал» рассказал о свободных местах на кладбищах Москвы Бизнес, 06:30 Глава ГБУ «Ритуал» — РБК: «В этой отрасли заказчик априори прав» Политика, 06:00 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 05:56
Политика ,  
0 

Кандидат в вице-президенты обвинила Трампа в чрезмерном доверии Путину

Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп верит российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем собственной разведке. Об этом заявила кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с вице-президентом Майком Пенсом. Трансляцию вел телеканал CNN.

«Дональд Трамп, верховный главнокомандующий США, предпочитает верить Владимиру Путину, а не американскому разведывательному сообществу», — сказала Харрис.

Она также отметила, что юридический комитет сената США и ФБР заявляли о «вмешательстве» Москвы в американские выборы в 2016 году и аналогичных планах в этом году.

Экс-глава ЦРУ назвал Трампа главной угрозой для выборов президента США
Политика
Джон Бреннан

Также Харрис подняла тему о статье The New York Times, в которой Россию обвинили в выплатах «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в России) за покушения на американских солдат в Афганистане. По ее словам, с тех пор Трамп шесть раз общался с Путиным, но не разу не поднял эту тему. Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, по ее словам, повел бы себя в такой ситуации иначе.

Аналитики назвали дебаты Трампа и Байдена «дном президентской политики»
Политика
Фото:Sarah Silbiger / Getty Images

В США ранее неоднократно обвиняли Россию в намерении вмешаться в выборы президента. Москва, в свою очередь, отрицает подобные предположения. В Кремле назвали такие сообщения параноидальными и предупредили, что по мере приближения к выборам их в США будет появляться все больше.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Дональд Трамп Харрис дебаты
Материалы по теме
NYT назвала стоимость лечения Трампа от коронавируса
Политика
Путин счел, что слова Байдена о щенке в адрес Трампа приподнимают Россию
Политика
Трамп разрешил рассекретить документы по расследованию связей с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter