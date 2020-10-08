Кандидат в вице-президенты обвинила Трампа в чрезмерном доверии Путину

Камала Харрис (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп верит российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем собственной разведке. Об этом заявила кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с вице-президентом Майком Пенсом. Трансляцию вел телеканал CNN.

«Дональд Трамп, верховный главнокомандующий США, предпочитает верить Владимиру Путину, а не американскому разведывательному сообществу», — сказала Харрис.

Она также отметила, что юридический комитет сената США и ФБР заявляли о «вмешательстве» Москвы в американские выборы в 2016 году и аналогичных планах в этом году.

Также Харрис подняла тему о статье The New York Times, в которой Россию обвинили в выплатах «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в России) за покушения на американских солдат в Афганистане. По ее словам, с тех пор Трамп шесть раз общался с Путиным, но не разу не поднял эту тему. Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, по ее словам, повел бы себя в такой ситуации иначе.