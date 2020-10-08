МИД Армении сообщил о состоянии раненного в Карабахе журналиста Котенка

В Степанакерте оперируют главного редактора «Сегодня․ру» Юрия Котенока, пострадавшего от бомбардировки города Шуши (Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook)

Российский военный корреспондент, главный редактор «Сегодня․ру» Юрий Котенок, раненный во время удара по церкви в городе Шуша в непризнанном Нагорном Карабахе, находится в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Единый инфоцентр Армении уточнил в Facebook, что Котенка оперируют в больнице Степанакерта.

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