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МИД Армении сообщил о состоянии раненного в Карабахе журналиста Котенка

В Степанакерте оперируют главного редактора &laquo;Сегодня․ру&raquo; Юрия Котенока, пострадавшего от бомбардировки города&nbsp;Шуши
В Степанакерте оперируют главного редактора «Сегодня․ру» Юрия Котенока, пострадавшего от бомбардировки города Шуши (Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook)

Российский военный корреспондент, главный редактор «Сегодня․ру» Юрий Котенок, раненный во время удара по церкви в городе Шуша в непризнанном Нагорном Карабахе, находится в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Единый инфоцентр Армении уточнил в Facebook, что Котенка оперируют в больнице Степанакерта.

Армения сообщила о ранении российского журналиста при обстреле Карабаха
Общество
Собор Святого Христа Всеспасителя после обстрела со стороны Азербайджана.&nbsp;Нагорный Карабах. Шуши

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Армения сообщила о ранении российского журналиста при обстреле Карабаха
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