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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения назвала условие для уступок по Карабаху

Мужчина на улице пострадавшей в результате недавнего обстрела в Степанакерте
Мужчина на улице пострадавшей в результате недавнего обстрела в Степанакерте (Фото: David Ghahramanyan / NKR InfoCenter / PAN Photo / Reuters)

Армения готова на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян агентству AFP.

«Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян снова отметил, что боевые столкновения в спорном регионе не начались бы без активного содействия Турции. По его словам, Баку на протяжении 15 лет угрожал ввести войска в Нагорный Карабах, но к активным действия перешел после получения поддержки Анкары.

Материал дополняется. 

Автор
Михаил Котляр
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян
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