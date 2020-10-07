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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Президент Армении понадеялся на остановку боев в Карабахе усилиями России

Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: president.am)

Президент Армении Армен Саркисян в своем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения выразил надежду, что усилия России помогут остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в ближайшие дни. Его слова приводятся на сайте армянского президента.

«Я надеюсь, что усилия России позволят нам остановить кровопролитие в зоне карабахского конфликта в ближайшие дни», — говорится в послании Саркисяна.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Путиным также поздравил его с 68-летием и пожелал успехов «в выполнении высокой миссии главы государства». Они обсудили происходящее в Нагорном Карабахе и отметили необходимость скорейшего прекращения огня.

Ранее 7 октября российский лидер и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора впервые с начала конфликта в Нагорном Карабахе обсудили ситуацию в регионе.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 27 сентября — стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. Как заявил Пашинян в интервью РБК, гарантии российского военного вмешательства касаются непосредственно территории Армении и предусмотрены соответствующими договорами.

В частности, Армения и Россия, отметил Пашинян, имеют общую противовоздушную оборону. «Если по линии ПВО будет угроза для территории Армении, тогда наши совместные силы должны быть задействованы. И это предусмотрено нашими договорами, уставами и другими документами», — сказал глава армянского правительства.

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Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявлял, что Россия готова выполнить обязательства перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что подобные обязательства Москвы перед Ереваном не распространяются на Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана утверждал, что Баку готов прекратить огонь, если Ереван выведет войска из непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Армения конфликт в Нагорном Карабахе Владимир Путин
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