Президент Армении понадеялся на остановку боев в Карабахе усилиями России

Армен Саркисян (Фото: president.am)

Президент Армении Армен Саркисян в своем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения выразил надежду, что усилия России помогут остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в ближайшие дни. Его слова приводятся на сайте армянского президента.

«Я надеюсь, что усилия России позволят нам остановить кровопролитие в зоне карабахского конфликта в ближайшие дни», — говорится в послании Саркисяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Путиным также поздравил его с 68-летием и пожелал успехов «в выполнении высокой миссии главы государства». Они обсудили происходящее в Нагорном Карабахе и отметили необходимость скорейшего прекращения огня.

Ранее 7 октября российский лидер и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора впервые с начала конфликта в Нагорном Карабахе обсудили ситуацию в регионе.