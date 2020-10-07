Пашинян раскрыл темы переговоров с Путиным

Одной из тем телефонных переговоров премьера Армении Пашиняна с президентом России является появление террористов на Кавказе, воюющих на азербайджанской стороне. Азербайджан также обвинял Армению в появлении террористов из Сирии

Никол Пашинян (Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters)

Появление среди воюющих с азербайджанской стороны террористов меняет содержание конфликта в Нагорном Карабахе, их присутствие на Южном Кавказе стало одной из основных тем переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью РБК в среду рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. С начала боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 27 сентября Пашинян пять раз беседовал с российским президентом, последний раз — 7 октября.

«Главная тема, которая обсуждается, — это ситуация в нашем регионе и особенно присутствие террористов на Южном Кавказе. Потому что, понимаете, если просто воюют Карабах и Азербайджан или Армения и Азербайджан — это одна ситуация. А если в военные действия вовлечены террористы из конкретных террористических группировок <...>, это уже вообще другая ситуация, это уже вопрос не только Карабаха, а безопасности в нашем регионе в более широком смысле — безопасности России и Ирана. Это вообще вопрос глобальной безопасности», — заявил Пашинян.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 6 октября сообщил, что в зону конфликта актив­но подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, «Джабхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок. «Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне», — говорится в сообщении СВР.

Появление террористов на Южном Кавказе означает расширение территории их действий. «Без сомнения, часть этих террористов останутся в регионе и будут действовать там. К нам поступает информация, что эти террористы уже наводят свои порядки в некоторых азербайджанских селах», — выразил обеспокоенность Пашинян.