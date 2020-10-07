В Кремле заявили об отсутствии у России обязательств перед Карабахом

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, однако подобные обязательства не распространяются на Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, если страна-член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подвергается какой-либо агрессии извне, то другие страны-участницы договора должны встать на ее защиту.

«В данном случае речь-то идет об Армении, президент [России Владимир Путин] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что информация о неких боевых действиях на территории Армении не подтверждается.