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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Кремле заявили об отсутствии у России обязательств перед Карабахом

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, однако подобные обязательства не распространяются на Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, если страна-член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подвергается какой-либо агрессии извне, то другие страны-участницы договора должны встать на ее защиту.

«В данном случае речь-то идет об Армении, президент [России Владимир Путин] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — уточнил представитель Кремля.

Путин подтвердил готовность России исполнить обязательства перед Арменией
Политика
Владимир Путин

Он добавил, что информация о неких боевых действиях на территории Армении не подтверждается.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией в рамках Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В свою очередь Пашинян также заявил, что Россия гарантировала выполнение своих обязательств, если территория Армении будет атакована.

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Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Ереван и Баку ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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