Премьер Армении Пашинян рассказал о гарантиях России

Никол Пашинян (Фото: Kremlin.ru)

Гарантии российского военного вмешательства России касаются непосредственно территории Армении, они предусмотренными соответствующими договорами между двумя странами и не нуждаются в каких-либо подтверждениях, заявил в интервью РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В интервью он рассказал темах телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия — стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности. Например, у нас общая противовоздушная оборона», — отметил Пашинян. Он заверил, что силы ПВО сейчас задействованы, но не в боевых условиях.

«Нет, не в боевых. Я имею в виду территорию Республики Армения. Но если по линии ПВО будет угроза для территории Армении, тогда наши совместные силы должны быть задействованы. И это предусмотрено нашими договорами, уставами и другими документами», — сказал глава армянского правительства.