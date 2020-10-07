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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Премьер Армении Пашинян рассказал о гарантиях России

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Kremlin.ru)

Гарантии российского военного вмешательства России касаются непосредственно территории Армении, они предусмотренными соответствующими договорами между двумя странами и не нуждаются в каких-либо подтверждениях, заявил в интервью РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В интервью он рассказал темах телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия — стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности. Например, у нас общая противовоздушная оборона», — отметил Пашинян. Он заверил, что силы ПВО сейчас задействованы, но не в боевых условиях.

Никол Пашинян — РБК: «Гарантия России касается территории Армении»
Политика
Никол Пашинян

«Нет, не в боевых. Я имею в виду территорию Республики Армения. Но если по линии ПВО будет угроза для территории Армении, тогда наши совместные силы должны быть задействованы. И это предусмотрено нашими договорами, уставами и другими документами», — сказал глава армянского правительства.

На вопрос, подтвердил ли президент Путин эти гарантии после начала боевых действий в Нагорном Карабахе, Пашинян ответил, что обсуждал с представителями России «ньюансы этой сферы».

«Вы знаете, в последних разговорах мы обсуждали эти темы, но, поскольку все это предусмотрено нашими договорами, нет нужды каждый раз это подтверждать. Это имеющийся факт, и мы обсуждали некоторые нюансы этой сферы», — ответил премьер.

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Путин подтвердил готовность России исполнить обязательства перед Арменией
Политика
Владимир Путин

После начала боев в Нагорном Карабахе 27 сентября Пашинян пять раз разговаривал по телефону с Путиным. По словам премьера, одной из главных тем было появление среди воюющих с азербайджанской стороны террористов. Пашинян отметил, что это меняет содержание конфликта в Нагорном Карабахе.

В среду, 7 октября, в день своего рождения Владимир Путин поговорил и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Разговор также шел о событиях в Нагорном Карабахе. Помимо этого Алиев поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему новых успехов и крепкого здоровья. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Баку.

Армения переговоры Никол Пашинян Владимир Путин
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